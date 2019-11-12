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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/11/2019.. واستمرار حالة التذبدب بسعر المعدن الأصفر كما توقعت "الفجر"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توافق سعر الذهب مع توقعات الفجر بعودة حالة التذبذب خلال الفترة الحالية، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  566.84 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.32 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 755.77 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

تراجع أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   566.84 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر661.32 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 755.77  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

747 إلى 750

عيار 22 

685 إلى 687

عيار 21

654 إلى 656

عيار 18

561 إلى 562

عيار 14

436 إلى 437

عيار 12

374 إلى 375

الاونصة

23.245 إلى 23.316

الجنيه الذهب

5,232 إلى 5,248

الكيلو

747.289 إلى 749.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 755.77جنيه      

 47.24 $

سعر الذهب عيار 22

 692.80جنيه

 42.90 $

اسعار الذهب عيار 21

661.32جنيه       

40.95 $

اسعار الذهب عيار 18

 566.84جنيه

35.10 $

سعر الذهب عيار 14

440.89جنيه

27.30 $

سعر الذهب عيار 12

377.89جنيه

23.40 $

سعر الذهب عيار 9

283.42جنيه

17.55 $

اسعار أوقية الذهب

23,505 جنيه

1,456 $

اسعار جنيه الذهب

5,291 جنيه

327.61 $

اسعار كيلو الذهب

755,774 جنيه

46,801 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

11 نوفمبر

755.77

661.32

566.84

440.87

377.89

10 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

9 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

8 نوفمبر

758.47

663.68

568.86

442.44

379.23

7 نوفمبر

762.44

698.91

571.84

444.76

381.22

6 نوفمبر

774.42

677.63

580.82

451.74

387.21

5 نوفمبر

770.20

673.94

577.66

449.29

385.10

4 نوفمبر

782.78

684.95

587.10

456.95

391.39

3 نوفمبر

786.28

688.28

589.72

458.66

393.14

2 نوفمبر

784.52

686.47

588.40

457.64

392.26


أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أدني مستوي في 3 أشهر، ليتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1457.10 دولار للأوقية .

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل 1457.31 دولار للأوقية.


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