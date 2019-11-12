أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/11/2019.. واستمرار حالة التذبدب بسعر المعدن الأصفر كما توقعت "الفجر"
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
747 إلى 750
|
عيار 22
|
685 إلى 687
|
عيار 21
|
654 إلى 656
|
عيار 18
|
561 إلى 562
|
عيار 14
|
436 إلى 437
|
عيار 12
|
374 إلى 375
|
الاونصة
|
23.245 إلى 23.316
|
الجنيه الذهب
|
5,232 إلى 5,248
|
الكيلو
|
747.289 إلى 749.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
755.77جنيه
|
47.24 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
692.80جنيه
|
42.90 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
661.32جنيه
|
40.95 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
566.84جنيه
|
35.10 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
440.89جنيه
|
27.30 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
377.89جنيه
|
23.40 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
283.42جنيه
|
17.55 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,505 جنيه
|
1,456 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,291 جنيه
|
327.61 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
755,774 جنيه
|
46,801 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
11 نوفمبر
|
755.77
|
661.32
|
566.84
|
440.87
|
377.89
|
10 نوفمبر
|
758.08
|
663.34
|
568.57
|
442.22
|
379.04
|
9 نوفمبر
|
758.08
|
663.34
|
568.57
|
442.22
|
379.04
|
8 نوفمبر
|
758.47
|
663.68
|
568.86
|
442.44
|
379.23
|
7 نوفمبر
|
762.44
|
698.91
|
571.84
|
444.76
|
381.22
|
6 نوفمبر
|
774.42
|
677.63
|
580.82
|
451.74
|
387.21
|
5 نوفمبر
|
770.20
|
673.94
|
577.66
|
449.29
|
385.10
|
4 نوفمبر
|
782.78
|
684.95
|
587.10
|
456.95
|
391.39
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.28
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
2 نوفمبر
|
784.52
|
686.47
|
588.40
|
457.64
|
392.26