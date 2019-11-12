أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/11/2019.. واستمرار حالة التذبدب بسعر المعدن الأصفر كما توقعت "الفجر"





اسعار الذهب اليوم





تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توافق سعر الذهب مع توقعات الفجر بعودة حالة التذبذب خلال الفترة الحالية ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.84 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.32 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 755.77 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجع أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 566.84 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 661.32 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 755.77 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 747 إلى 750 عيار 22 685 إلى 687 عيار 21 654 إلى 656 عيار 18 561 إلى 562 عيار 14 436 إلى 437 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23.245 إلى 23.316 الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248 الكيلو 747.289 إلى 749.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 755.77جنيه 47.24 $ سعر الذهب عيار 22 692.80جنيه 42.90 $ اسعار الذهب عيار 21 661.32جنيه 40.95 $ اسعار الذهب عيار 18 566.84جنيه 35.10 $ سعر الذهب عيار 14 440.89جنيه 27.30 $ سعر الذهب عيار 12 377.89جنيه 23.40 $ سعر الذهب عيار 9 283.42جنيه 17.55 $ اسعار أوقية الذهب 23,505 جنيه 1,456 $ اسعار جنيه الذهب 5,291 جنيه 327.61 $ اسعار كيلو الذهب 755,774 جنيه 46,801 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 11 نوفمبر 755.77 661.32 566.84 440.87 377.89 10 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 9 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 8 نوفمبر 758.47 663.68 568.86 442.44 379.23 7 نوفمبر 762.44 698.91 571.84 444.76 381.22 6 نوفمبر 774.42 677.63 580.82 451.74 387.21 5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10 4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.95 391.39 3 نوفمبر 786.28 688.28 589.72 458.66 393.14 2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26







