الصحة: نحتاج إلى 230 ألف طبيب لتقديم خدمة جيدة لـ 100 مليون مصري.. (فيديو)

قال أحمد محيي مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، إن الوزارة تحتاج إلى 230 ألف طبيب لتقديم خدمة جيدة لـ 100 مليون مصري والعدد المتوافر 60 ألف طبيب فقط، مشيرًا إلى أن بعض المستشفيات تطبق معايير الجودة في الرعاية الصحية.



وأضاف "محيي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن أفضل 3 مستشفيات في مصر بمدينة الأقصر، لافتا إلى أنه يوجد 100 مشروع لتطوير المستشفيات بتكلفة 20 مليار جنيه.



وأوضح أن الخدمة الطبية المقدمة في مصر متفاوتة ؛ لأن هناك مستشفيات تطبق معايير الجودة وأخرى أمامها طريق طويل للإصلاح الصحي الذي بدأ بالفعل.

