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بعد نجاح "عايم فى بحر الغدر".. أحمد عزت وعلى سمارة يتعاونان مع أيمن بهجت قمر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:30 م
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يهجت قمر
يهجت قمر
هبة أحمد
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أعربا مطربا المهرجانات على سمارة، وأحمد عزت عن سعادتهم، بالتواجد مع الإعلامى عمرو الليثى، خلال لقائهم فى برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار".

وكشفا الاثنان عن تحضيرهم لعدة مفاجأت خلال الأيام القادمة، من ضمنها تعاونهم فى أغنية جديدة مع الشاعر أيمن بهجت قمر، توزيع أحمد يحيى، بالإضافة إلى تحضيرهم لأغنية جديدة لفيلم "صندوق الدنيا"، للفنانة رانيا يوسف، باسم سمرة، والأغنية وهي من كلمات حسام عطية، توزيع طارق عبد الجابر.

كما أعربا عن سعادتهم الكببرة بعدما أقام عدد من نجوم الفن بغناء أغنية "عايم فى بحر الغدر"، وأضاف أحمد عزت قائلا: "طول عمرى بسعى للنجاح ده، لكن مكنتش متوقع أنه هيجى من خلال أغنية عايم فى بحر الغدر".

كما كشفا الثنائي عن أن الأغنية تم الإنتهاء من تصويرها قبل رمضان الماضى بشهرين، وأن الأغنية تم طرحها خلال يوم 5 رمضان الماضى، وأنهم كانوا يشعرون بالقلق، نتيجة لطرحها فى ذلك الشهر، لاسيما أن بعض الناس لا يقوم بسماع الأغانى فى ذلك الشهر، وأن نسب مشاهدات الأغنية استمرت ضيفة لمدة ثمانية أيام، وبعد ذلك تخطت الأغنية مشاهدات كثيرة، وصرحا أنهما قاما بتصوير كليب مع شركة "مزيكا"، وسوف يتم طرحه خلال عام 2020.
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