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أخبار برشلونة اليوم: ميسي يهدد البرسا ونيمار يحسم مصيره من العودة وجريزمان يصدم الجماهير ومدرب جديد يقترب من برشلونة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:22 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 11 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع الفوز في مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو والتي أقيمت على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 11 - 11 - 2019 :-

- نيمار يحسم مصيره النهائي من العودة لبرشلونة

نفى والد ووكيل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ما تداول في الأيام الأخيرة بشأن عودة اللاعب إلى فريق برشلونة الإسباني، مؤكدا أن اللاعب سيكمل تعاقده مع الفريق الباريسي.

- تبخر طمع نجم برشلونة في يوفنتوس

يرغب فريق يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في ظل عدم مشاركة اللاعب مع البارسا هذا الموسم، ولكن راتب راكتيتش السنوي والذي يقدر بمبلغ 8 مليون يورو يعد عائق في إتمام الصفقة في الشتاء.

أخبار برشلونة اليوم

- قوة ميسي تهدد برشلونة

نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة فريقه برشلونة لتحقيق فوزا كبيرا على فريق سيلتا فيجو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل ميسي هاتريك خلال تلك المباراة مما قد يشكل خطراً على فريق البارسا في حال عدم وجود ميسي في حالته خلال بعض المباريات مثل مباراة ليفانتي والتي انتهت بهزيمة الفريق بثلاثية في الليجا.

- أرقام خارقة.. ميسي يقدم أفضل إنطلاقة له في الدوري الإسباني هذا الموسم

تشير الأرقام إلى أن ليونيل ميس قائد فريق برشلونة كان أكثر كفاءة أمام المرمى هذا الموسم من أي وقت بالليجا، حيث شهدت ثلاثية له ضد سيلتا فيجو، حيث يسجل ميسي هدفا كل 3.5 تسديدات هذا الموسم أدنى نسبة له في العقد الماضي.

- جريزمان يصدم جماهير برشلونة

مازال اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان يقدم مستويات سيئة مع الفريق مما صدم جماهير فريقه خلال الموسم الحالي، حيث أحرز هدفًا واحدًا فقط في آخر ثماني مباريات له، وأصبح أقل مشاركة في مباراة برشلونة، ونجح في تمرير 21 تمريرة فقط في 73 دقيقة ضد سيلتا بالمباراة الماضية.

أخر أخبار برشلونة اليوم

- طلب من فالفيردي بشأن جريزمان

حرص المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي على تدعيم لاعبه الفرنسي انطوان جريزمان خاصة بعد أدائه السيئ في المباريات حتى الآن، وطلب من الجماهير الصبر على اللاعب في الفترة الحالية وتدعيمه من أجل استعادة مستواه المعهود مع فريقه الماضي اتليتكو مدريد.

- مدرب ريفر بليت يقترب من تدريب برشلونة

أكد رئيس نادي ريفر بليت أن جاياردو مدرب الفريق يعد واحد من أفضل المدربين في العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلي أنه قد يرحل عن تدريب الفريق في المستقبل، خاصة وأن هناك اهتمام من بعض أندية أوروبا للتعاقد معه وفي مقدمتهم العملاق الاسباني نادي برشلونة، والذي يفكر في تعيينه مدربًا للفريق في حالة رحيل فالفيردي.

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