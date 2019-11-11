تراجع مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات.. و"داو جونز" يصارع للحفاظ على الأرقام القياسية

أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع المؤشرات باستثناء مؤشر "داو جونز" الذي صارع للحفاظ على الأرقام القياسية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع عودة حالة الضبابية حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.





حافظ مؤشر "داو جونز" على الارقام القياسية المرتفعة بعد جلسة متقلبة ليغلق عند مستوي 27691.49 نقطة.





تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 20.5 بالمائة ليسجل 3087.02 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 8464.2 نقطة.





وهبط مؤشر الدولار الرئيسي بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 98.204.