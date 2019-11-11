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فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:21 م
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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
صلاح حسن
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تحول حفل عيد ميلاد الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد والذي أقيم ليلة الخميس السادس من نوفمبر الجاري إلى عزاء وذلك بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي وهو ما تزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد أحمد فهمي.


وكشف برنامج "Mbc تريندينغ" عن تلقي الحضور في الاحتفال اتصالات من إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي حيث بادرت بذلك لأن أحمد فهمي يسكن في نفس الكمبوند الذي يعيش فيه هيثم أحمد زكي، وذلك بعد تأكيدها بأنها فقدت الاتصال به وحاول كثير من الحضور الاتصال بالفنان الراحل أملًا في الوصول إليه لكنه لم يستجيب.


وتسرب خبر وفاة هيثم أحمد زكي بين حضور حفل عيد ميلاد أحمد فهمي الأمر الذي جعل الاحتفال يتحول إلى عزاء، وأشار البرنامج إلى أن الفنان محمد عادل إمام كان من أوائل الذين حضروا إلى شقة هيثم أحمد زكي ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة


وشدد مقدم البرنامج على أن هيثم أحمد زكي لم يغادر المستشفى منذ وصوله ولم يعود إلى منزله مرة أخرى واستمر حتى سارت إجراءات النيابة والمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة تمهيدًا لتشييع الجثمان ودفنه.
فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

وحضر احتفال أحمد فهمي بعيد ميلاده عدد من النجوم بينهم محمد عادل إمام وشيكو وأكرم حسني وكريم السبكي ومصطفى خاطر وكريم فهمي إضافة إلى عدد من أصدقائه المقربين وعائلته وعائلة هنا الزاهد، وغيرهم.



فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)


ليلة وفاة هيثم أحمد زكي


تحدث مقربين من هيثم أحمد زكي عن تفاصيل وكواليس ليلة وفاته حيث قال أيمن أحمد، مساعد هيثم وصديقه المقرب إنه كان من المحتمل أن يتم إنقاذ حياة هيثم أحمد زكي مؤكدًا أنه كان شبه مقيم معه ويبيت في منزله في أوقات كثيرة ولكن ظروف خاصة منعته من مرافقته هذه الليلة.


وأكد "أيمن" أن يوم وفاة هيثم أحمد زكي فوجئ باتصالات عدة من هيثم ومن خطيبته إنجي سلامة وذلك في الثانية بعد منتصف الليل، موضحًا أنه لم يستجب لتلك الاتصالات، وعلم بعد ذلك من خطيبته أنه كان يريده أن يلحق به بعد سوء حالته الصحية.


وكشف أن الفنان الراحل أوصاه قبل فترة من وفاته بأن يبحث عن أي من أقاربه وعائلته كونه يريد أن يجتمع معهم ويشعر بالأجواء العائلية التي حُرم منها، منوهًا أنه كان على تواصل دائم مع زوجة خاله وكان يحبها كثيرًا وتواصل مع أخيه غير الشقيق "رامي بركات" وكان يتمنى أن يسافر من أجله إلى لندن.
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي




قال مدرب هيثم أحمد زكي في الجيم الذي اعتاد على التدرب فيه إن هيثم أحمد زكي قبل الوفاة كان يعاني من مشكلة في الغدة وهي ما تسببت في زيادة وزنه الأمر الذي كان السبب الأساسي يجعل الراحل يستمر في التدريب بالجيم وهو خسارة الوزن.


وكان بعض جمهور هيثم أحمد زكي قد تداولوا مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب داخل الجيم ويقوم بممارسة رياضة الملاكمة وأكد الرواد أن هذا الفيديو تم التقاطه للفنان الراحل قبل وفاته بيوم واحد فقط.



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