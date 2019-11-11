فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

تحول حفل عيد ميلاد الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد والذي أقيم ليلة الخميس السادس من نوفمبر الجاري إلى عزاء وذلك بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي وهو ما تزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد أحمد فهمي.

وكشف برنامج "Mbc تريندينغ" عن تلقي الحضور في الاحتفال اتصالات من إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي حيث بادرت بذلك لأن أحمد فهمي يسكن في نفس الكمبوند الذي يعيش فيه هيثم أحمد زكي، وذلك بعد تأكيدها بأنها فقدت الاتصال به وحاول كثير من الحضور الاتصال بالفنان الراحل أملًا في الوصول إليه لكنه لم يستجيب.

وتسرب خبر وفاة هيثم أحمد زكي بين حضور حفل عيد ميلاد أحمد فهمي الأمر الذي جعل الاحتفال يتحول إلى عزاء، وأشار البرنامج إلى أن الفنان محمد عادل إمام كان من أوائل الذين حضروا إلى شقة هيثم أحمد زكي ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة

وشدد مقدم البرنامج على أن هيثم أحمد زكي لم يغادر المستشفى منذ وصوله ولم يعود إلى منزله مرة أخرى واستمر حتى سارت إجراءات النيابة والمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة تمهيدًا لتشييع الجثمان ودفنه.