عاجل.. أول ظهور لـ رامي جمال بعد إصابته بالبهاق (صورة)

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها بصورة جديدة تجمعها بزوجها الموزع أحمد إبراهيم والمطرب رامي جمال في أول ظهور له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.





وعلقت أنغام على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: حاليا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنيه ونجاحات جديده بإذن الله.





رامي جمال يزلزل السوشيال ميديا بعد اتخاذه قرار اعتزال الغناء





أشعل رامي جمال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر كلمات مؤثرة أعلن من خلالها عن إصابته بمرض البهاق، وكشف عن معاناته الشديدة في التعامل مع الآخرين، وقال إن بعضهم يشعر بالخوف عندما يقترب منه، ولذلك قرر اعتزال مهنته.





رامي جمال يحاط بمحبة جمهوره





وحظي رامي جمال بمحبة كبيرة من قبل الجمهور الذي نظم حملات مكثفه للدعاء له بالشفاء العاجل والعودة للفن مرة أخرى.





الجمهور يطالب رامي جمال بالتراجع عن قرار الاعتزال





تداول رواد التواصل الاجتماعي عدة منشورات مطالبين رامي جمال من خلالها، بالعودة إلى عمله وألا يتخبى عن جمهوره الذي يعشق أغانيه وحفلاته.





نجوم الفن يدعمون رامي جمال





كما قام عدد كبير من نجوم الفن بدعم ومساندة رامي جمال على طريقتهم الخاصة، ومنهم تامر حسني وزينة وريم البارودي وحمدي الميرغني وأحمد جمال وشيماء سيف والشاعر أحمد المالكي والشاعر تامر حسين وإليسا وعدد آخر من النجوم الذين حرصوا على مساعدته في الخروج من أزمته الصحية التي أثرت بشكل كبير على حالته النفسية وقرر أن يعتزل.