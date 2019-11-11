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تعرف على مواجهات الجولة الخامسة بالقسم الثالث بالدقهلية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:16 م
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مظاليم
مظاليم
هيثم حبيب
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تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة بدورى القسم الثالث وتحديدا المجموعة التاسعة والتى يشرف على تنظيمها منطقة "الدقهلية" حيث تقام ٦ مباريات فيما تم تأجيل مباراة وحيدة وهى مباراة السنبلاوين وكهرباء طلخا بسبب مباريات كأس مصر.

مواجهات الجولة الخامسة بالقسم الثالث

بنى عبيد يسعى للإبتعاد بصدارة المجموعة حينما يستضيف منية سمنود الذى يسعى لإنطلاقة جديدة عقب سلسلة من النتائج السلبية والتى دفعت بالفريق لإحتلال المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة.

شبان بدواى يرغب فى تحقيق فوزه الثانى حينما يستضيف شربين الذى يقترب بثبات نحو القمة فى مباراة منتظرة فيما يحل شباب الأمير ضيفا على بلقاس فى أولى مبارياته تحت قيادة وليد أصلان والذى تولى قيادة الفريق أمس عقب رحيل محمد سليمان لظروف خاصة عن قيادة الفريق.

مياه الدقهلية الطامح فى تحسين أوضاعه يستضيف إتحاد المنزلة الجريح صاحب المركز الأخير بلا رصيد بينما يلاقى إتحاد نبروه ضيفه ميجاسبورت.

وأخيرا شيكو صاحب المركز الثانى والذى لقى أولى هزائمه هذا الموسم بالجولة الماضية يستضيف عمال المنصورة والذى يسعى فى العودة بثلاث نقاط تضعه فى صورة المنافسة على المراكز الأولى.

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة التاسعة :

١ بنى عبيد ١٠ نقاط
٢ شيكو ٩ نقاط
٣ إتحاد نبروه ٨ نقاط
٤ بلقاس ٧ نقاط
٥ شربين ٧ نقاط
٦ شبان بدواى ٦ نقاط
٧ ميجاسبورت ٥ نقاط
٨ السنبلاوين ٥ نقاط
٩ عمال المنصورة ٥ نقاط
١٠ شباب الأمير ٤ نقاط
١١ مياه الدقهلية ٣ نقاط
١٢ المطرية ٢ نقاط
١٣ كهرباء طلخا ١ نقاط
١٤ منية سمنود ١ نقاط
١٥ إتحاد المنزلة بلا نقاط
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