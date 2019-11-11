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ترامب: قيادات التنظيم المتطرف خائفة بعد قتل "البغدادي"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:58 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قيادات التنظيم المتطرف (داعش) تفر خائفة بعد مقتل أبو بكر البغدادي في غارة شنتها القوات الأمريكية الخاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا".

وأكد ترامب، خلال مشاركته في يوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، اليوم الإثنين، أن واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم داعش الإرهابي.



وفيما دأب الرؤساء الأمريكيون على الاحتفال بهذا اليوم بوضع إكليل من الزهور على المقبرة العسكرية المترامية الأطراف في إرلينغتون قرب واشنطن، توجه ترامب إلى نيويورك حيث ألقى خطاباً قبل عرض للمحاربين القدامى يجري سنوياً في المدينة.



وواجه ترامب انتقادات واسعة بعد إعلانه سحب كامل القوات الأمريكية من سوريا الشهر الماضي، حيث قال معارضوه وبعضاً من حلفائه أن ذلك يمكن أن يسمح بعودة التنظيم ويترك الأكراد الحلفاء لواشنطن عرضة للغزو التركي.



ولكن الرئيس استغل خطابه ليقول إن "قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الأمريكية الخاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا".

 وأضاف "قبل أسابيع قليلة، أغارت القوات الأمريكية الخاصة على مجمع داعش ونفذت العدالة في الزعيم الإرهابي رقم واحد في العالم".



وتابع: "بفضل المقاتلين الأمريكيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3".

وأردف قائلاَ: "لقد انتهى عهده الإرهابي، وأصبح أعداءنا يركضون خائفين جداً جداً، إن من يهددون شعبنا ليس أمامهم أي فرصة ضد قوة أمريكا المحقة".



وعقب مقتل البغدادي في الغارة، أعلن التنظيم المتطرف تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلفاً له.
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الكلمات المفتاحية

مقتل قيادات دونالد ترامب خائفة تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

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