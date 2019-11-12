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قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن طفلة سرطان العين لمنع هروبها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
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هدى عبدالرازق
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كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل هروب الطفلة مريضة السرطان بالعين من المستشفى هي وأسرتها، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة تكاتفت لعودة الطفلة للمستشفى.

وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك فريق توجه لمنزل الطفلة في منطقة السيدة زينب، وعثروا على الطفلة ووالدتها، واقنعوهم بالعودة للمستشفى.

وأضاف أن وزارة التضامن بدأت في عمل بحث اجتماعي للأسرة لتحديد طريقة مساعدتهم، لافتا إلى أن وزارة الداخلية خصصت حراسة على باب غرفة الطفلة ووالدتها بالمستشفى لمنع هروبهم مرة أخرى،منوها إلى أن والدة الطفلة تبين أنها مصابة بورم في الرقبة وسيتم علاجها أيضا.

ومن ناحيته وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية لأجهزة الدولة لمساعدتهم الطفلة، قائلا: "بحترم الدولة اللي بتتحرك عشان موطن.. في زي البنت دي كتير بس أنك تتحرك لتضيىء شمعة أفضل من إنك تلعن أم الظلام".

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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء عمرو أديب طفلة السرطان سرطان العين أخبار

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