الشرنوبي يخطف قلوب جمهوره في حفله بمهرجان الموسيقىى العربية (صور)





صعد منذ قليل، المطرب الشاب محمد الشرنوبي، خشبةالمسرح الكبير لإحياء حفله الغنائي المنظم ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقه.









حيث قدم الشرنوبي وسط أجواء مليئه بالحماس والفرحة، برنامج غنائي دسم لجمهوره، ليبدأ "صبح الصباح، وحته من الخيال، وخلاني بعدت، ومفيش داعي، والنفسية، وليالينا، وتخونوه، و ع اللي جرى".









واستكمل الحفل بـ"عارفه، وانا لحبيبي، وخايف أقول اللي في قلبي، ويامسافر وحدك، والممر".









وعن المهرجان





يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.





وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.





نبذه عن المطرب





بدأ العمل في المسلسلات التليفزيونية منذ عام 2008 من خلال مسلسل وكالة عطية ، وايضا في مسلسل "في يد أمينة" بطولة الفنانة يسرا حيث كان يجسد شخصية أسامة ابن اختها (چيهان فاضل) في المسلسل، أما ظهوره السينمائي الأول فكان في العام التالي من خلال فيلم (السفاح)، لكنه ركز أكثر في الدراما التليفزيونية منذ ذلك الحين، ومن هذه المسلسلات: (قصة حب، الشوارع الخلفية، زي الورد، الداعية، لا تطفئ الشمس).





قام الممثل بعمل فيلم "H I V" يعد أول بطولة مطلقة له، ويتطرق العمل لمناقشة مرضى الإيدز والحالة النفسية التى تنتاب المريض فور علمه بإصابته بهذا المرض الخطير. وأضاف الشرنوبى في حواره مع جريدة "اليوم السابع" أنه يجسد شخصية "يوسف" خلال أحداث الفيلم وهو شاب يصاب بمرض الإيدز، وتبدأ رحلته مع المرض وكيف يواجه أسرته والمجتمع، وعلاقته بحبيته التى تبتعد عنه بعد علمها بأنه مريض بالإيدز.





شارك(محمد الشرنوبي) في الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" الذي تم عرضه في شهر مارس 2015 حيث يجسد دور "الأمير توفيق" وقد قامت الفنانه الشابه "مروة جمال" بمشاركته في مسلسل "سرايا عابدين" كخادمة يقع في حبها "الخديوي توفيق".





قام الفنان (محمـد الشـرنوبي) بالمشاركه في مسلسلات في رمضان 2015، حيث قام بدور (أبي) في مسلسل "العهد (الكلام المباح)" بطولة آسر ياسين، وغادة عادل، وكنده علوش، ومجموعة كبيرة من النجوم.



