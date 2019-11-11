عاجل - الكشف عن مدة غياب حمدي فتحي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن مدة غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة.





وأوضح المصدر، أن طبيب المنتخب تواصل مع خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، وأبلغه بتشخيص إصابة اللاعب والأشعة التي خضع لها.









وأضاف المصدر، أن إصابة اللاعب عبارة عن قطع كلي في غضروف الركبة، وسوف يجري أشعة غدا الثلاثاء، للتأكد من التشخيص.





وأشار المصدر، غلي أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب تتراوح من 3 -6 شهور، وسوف يتم تحديد المدة عقب الفحص الطبي، والأشعة التي سوف يجريها غدا.









وقال المصدر، أن اللاعب والأشعة سوف يتم عرضهم على الدكتور أحمد عبدالعزيز كبير أطباء العظام في مصر.





وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب مساء اليوم عن تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم على استاد برج العرب في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.





يذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع كينيا يوم الخميس المقبل، ضمن تصفيات دور المجموعات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.



