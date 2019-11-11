"عايم فى بحر الغدر".. مغني المهرجانات أحمد عزت يكشف كواليس الأغنية

أعرب الإعلامى عمرو الليثى عن سعادته بأغنية "عايم فى بحر الغدر"، وذلك أثناء استضافته لمطربي الأغنية وهم أحمد عزت، على سمارة.



كشف مغني المهرجانات أحمد عزت أنه من مواليد الإسكندرية، ومقيم فى منطقة عين شمس، وأنه بدأ فى الغناء وهو صغير، من حوالى18 عاما، بدأ تعلم أصول الغناء، وفى 2006 تعاقد مع شركة "روتانا"، لكن الله لم يرد لى أن يعرفه الجمهور فى ذلك الوقت.



وأضاف أحمد عزت أنه تعاون مع الملحن محمد رحيم، وتامر عاشور، وأحمد على موسى، وذكرأن الذى شجعه على الغناء هي والدته قالة له أنه يمتلك صوتا رائعا، وأنه تعلم منها حب المزيكا، وأنه درس فى كلية تربية موسيقية، وبعد ذلك قام باخذ كورسات فى الغناء، وبعدها تعاقد مع "روتانا".



وتابع أحمد عزت أن المنتج مصطفى، صاحب فكرة أغنية عايم فى بحر الغدر، هو الذى أخبره عن تحضيره لذلك الاغنية، مشيرا إلى أنه قال له: "تعالى اسمع الاغنية، وعندما قام بسماعها وجد أن على قام بغنائها قبله، وأضاف قائلا: "عجبتنى، فقولت لازم أغنيها".