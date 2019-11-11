Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو الليثي يبدأ حملة المليون بطانية (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:12 م
Advertisements
الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي
كساب أحمد
Advertisements
أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن مباردة لجمع "مليون بطانية" لتدفئة اهالينا في قرى ونجوع مصر، بوجه قبلي وبحري مع اقتراب فصل الشتاء.

وتابع "الليثي"، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين: "أتصور مليون بطانية رقم مش كبير، إذا تضافرت الجهود وتعاون الجميع بإذن الله، أنا واثق من ردود الأفعال الإيجابية تجاه هذه المبادرة".

وأضاف:"كل واحد هيشارك يصور نفسه وهو بيوزع البطاطين، ويبعت لنا الفيديو على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عشان نعرضه في البرنامج، ده خلاف ما سيقوم به البرنامج بتوزيعه بالتعاون مع الجمعيات المشاركة في الحملة، ربنا يجعمنا في الخير مع بعض بإذن الله".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع التواصل مليون بطانية مبادرة فصل الشتاء الإعلامي عمرو الليثي

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

تقرير يرصد رحلة كفاح ونجاحات "واحد من الناس".. 10 سنين مع "عمرو الليثي"

عمرو الليثي يقدم شقق وعمرات ومفاجأة سارة للمشاهدين (فيديو)

عمرو الليثي يناشد محمد صلاح بتحقيق أمنية الطفل الناجي من حادث كنيسة المنيا

هيئة النظافة بالقاهرة: "اللي يلاقي قمامة في الشارع يصور ويبعت لينا"

عمرو الليثي يُشيد بمبادرة "المطعم الخيري" لتوزيع وجبات شوربة عدس

عمرو الليثي يكشف أسرار فيلم "الطريق الي إيلات" ولماذا أخرجته إنعام محمد علي؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status