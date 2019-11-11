عمرو الليثي يبدأ حملة المليون بطانية (فيديو)





أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن مباردة لجمع "مليون بطانية" لتدفئة اهالينا في قرى ونجوع مصر، بوجه قبلي وبحري مع اقتراب فصل الشتاء.وتابع "الليثي"، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين: "أتصور مليون بطانية رقم مش كبير، إذا تضافرت الجهود وتعاون الجميع بإذن الله، أنا واثق من ردود الأفعال الإيجابية تجاه هذه المبادرة".وأضاف:"كل واحد هيشارك يصور نفسه وهو بيوزع البطاطين، ويبعت لنا الفيديو على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عشان نعرضه في البرنامج، ده خلاف ما سيقوم به البرنامج بتوزيعه بالتعاون مع الجمعيات المشاركة في الحملة، ربنا يجعمنا في الخير مع بعض بإذن الله".