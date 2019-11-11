على سمارة مغني "عايم في بحر الغدر" يكشف تفاصيل عن حياته قبل الشهرة

أعرب الإعلامى عمرو الليثى عن سعادته بتلك الأغنية، وعندما يتواجد فى أى مكان لا يستطيع أن يخلو المكان الذى يتواجد به من وجود أغنية" عايم فى بحر الغدر".



وأضاف مغني المهرجانات الآخر أحمد عزت أن الأغنية من أجمل الأغاني التى قام بغنائها، وأن الأغنية فى البداية تم تصنيفها على أنها أغنية مهرجانات، لكنه يرفض ذلك التصنيف، وأخبره الإعلامى عمرو الليثى أن الأغنية تعتبر أغنية شعبية، نظرا لما تتميز به من الكامات الجيدة، التنوع فى" الريتم".

كشف مغني المهرجانات على سمارة صاحب أغنية "عايم فى بحر الغدر"، أنه قام بتجارب عديدة فى الغناء، ولكن أغلبها لم يكتمل، وذلك من خلال حلوله ضيفا فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى.حيث قال: "كنت حابب أغنى، بس محصلتش فرصة، قدمت فى برنامج كتير جدا، من ضمنهم استار أكاديمي، ولم أكمل، لأن فى ذلك الوقت توفى والدى".وأضاف أنه تعرف على المنتج مصطفى عن طريق صديق له، وأنه قام بسماع صوته، وأخبره أنه يريد أن يقوم بغنائها، وأنه قام بغنائها أول مرة لوحده، وعندما قام أحمد عزت بالغناء معى كنت مبسوط بيها".