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عاجل.. شقيق علاء علي يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة نجم الزمالك السابق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:00 م
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علاء علي
علاء علي
كساب أحمد
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قال عبد الرحيم علي، شقيق لاعب الزمالك الراحل علاء علي، إن شقيقه أصيب بمرض "وحش" في شهر يونيو الماضي، ودخل المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات، اكتشفنا إصابته بنوع من السرطان في المخ نادر جدًا، معقبًا: "نوع نادر من السرطان، مش بيجي لحد".

شقيق علاء علي يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة نجم الزمالك السابق

وأضاف شقيق لاعب الزمالك الراحل علاء علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن شقيقه قام بإجراء عملية جراحية لإزالة الورم، وعاد إلى المنزل بشكل طبيعي، وقام بإعداد جلسات إشعاعية، وبعد ذلك توفى، معقبًا: "بين يوم وليلة وقع، جاله كرشة نفس جامدة، ووقع ومات".

ولفت إلى أن شقيقه متزوج ولديه بنت وولد، الأولى 7 سنوات، والثاني 3 سنوات، مشيرًا إلى أن شقيقه قام باللعب في سموحة، والمصري ووادي دجلة، وبترو جيت، خلاف نادي الزمالك.

وتابع:" علاء شخصية جميلة جدًا،، حرام يبقى موجودة في الزمن دا، بيعمل خير كتير جدًا ومحترم، الحمد لله".

مشوار مميز لعلاء علي 

وكان علاء علي خاض خلال مشواره الكروي 175 مباراة في مختلف البطولات (161 مباراة بالدوري الممتاز – 12 مباراة بكأس مصر – 2 بدوري أبطال إفريقيا)، وسجل 20 هدفًا، وصنع 19 هدفًا، ورغم أنه دافع عن ألوان قمصان 7 أندية خلال مشواره الكروي، لكنه لم يحقق أي بطولة مع تلك الأندية.

نجم الزمالك السابق علاء علي هو من مواليد 28 يناير لعام 1988 (31 عامًا)، بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين في نادي الزمالك موسم 2008 -2009، وسرعان ما تألق ولفت إليه الأنظار بفضل موهبته الكروية الرائعة، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء تحت قيادة حسام حسن، واستمر مع الفريق حتي عام 2012.



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