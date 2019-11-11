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تحت عنوان " سوبر الهلال والاتحاد مطلب".. الجماهير الهلالية تفتح النار على الاتحاد السعودي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم
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انفجرت الجماهير الهلالية غضبا؛ عقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراة السوبر السعودي بين النصر "بطل الدوري" والتعاون "بطل الكأس"، على أن تقام يوم 4 يناير 2020، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في جدة.

وعلى موقع تويتر، دشنت الجماهير، هاشتاجات تحت عنوان "سوبر الهلال والاتحاد مطلب"، معتبره أن هناك مجاملات صريحه لفريق النصر، وللمطالبة بلعب مبارة كأس السوبر بين الهلال والاتحاد التي تم إلغاءها في عام 2017.


وأعربت الجماهير الغاضبة عن اندهاشها من تحديد ميعاد مباراة النصر والتعاون على الرغم من إلغاء كأس السوبر بين الهلال والاتحاد عام 2017 معتبرة أن هذا يمثل سلب لحقوق الزعيم والعميد.

وقال أحد نشطاء تويتر: "‏الغاء بطولة السوبر الي كان مفترض تكون بين بطل الدوري "الهلال" وبطل كأس الملك "الإتحاد" إجحاف للناديين لان من حقهم إضافة انجاز جديد لخزيتهم.. اقترح أن تقام بالصيف القادم بأبها أو الطائف كدعم سياحي وفعالية صيفية مميزة".

فيما علق مغرد آخر قائلا: "سبب إلغاء السوبر بين الهلال والأتحاد عام 2017؛ هو ضيق الوقت كما ذكر سابقاً لذلك تم ظلم ناديي الهلال والأتحاد بعدم الفوز بهذة البطولة بعدما قدموا موسم أكثر من رائع عام 2017م من المفترض إلغاء السوبر بين النصر والتعاون أسوةً بالهلال والأتحاد".

وعبر تغريدات وصلت لمئات الآلاف على مدار الساعات الماضية، طالبت الجماهير الهلالية، اتحاد الكرة، بإقامة سوبر 2017، بعد مباراة النصر والتعاون مباشرة.

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الكلمات المفتاحية

الهلال النصر الدوري السعودي الاتحاد

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