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"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن جنوب مصر يتعرض لمنخفض يسمى منخفض السودان، موضحًا أن هذ المنخفض يؤدي إلى حالة عدم استقرار، وارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضح "صابر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الإثنين، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل، وأن هيئة الأرصاد الجوية تجدد خرائط الأرصاد كل أسبوع.

وأشار إلى أن الأرصاد تحذر من أكثر من 48 ساعة من طقس الأيام المقبلة، كما أصدرت بيانًا تحذيريًا اليوم.

وكان أوضح أن مصر تتعرض لـ منخفضين خلال الأيام المقبلة؛ منخفض على البحر المتوسط، ومنخفض السودان، متابعًا: "من ستر ربنا إن منخفض البحر المتوسط تحرك للأعلى ولم يتحرك باتجاه السواحل، ولكن السواحل الشمالية ستتأثر بذيل هذا المنخفض، وستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة".

وأضاف أن منخفض السودان يؤثر على الجنوب؛ وأن حلايب وشلاتين تتعرض لأمطار غزيرة تصل لحد السيول، ومحافظات سلاسل جبال البحر الأحمر تتعرض لأمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في بعض الأحيان.
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الكلمات المفتاحية

مصر درجات الحرارة اﻻرصاد اخبار

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