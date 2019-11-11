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"علوم الفيوم" تعقد مؤتمرًا حول العلوم الأساسية والتطبيقات البيئية مارس المقبل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:45 م
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بوابة الفجر
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تعقد كلية العلوم جامعة الفيوم، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد شديد رئيس الجامعة، المؤتمر الدولى الثالث للعلوم الأساسية والتطبيقات البيئية فى الفترة من 29 الي 31 مارس 2020.

ويهدف  المؤتمر لعرض النتائج العلمية والبحثية في المجالات، النظرية والتجريبية في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقاتالبيئية. و خلق فرصة لتجمع الباحثين، والعلماء والعاملين في مجالات العلوم الأساسية وتعزيز، العلاقات البيئية لمختلف تخصصات العلوم الأساسية، وعلاقتها بالتطبيقات البيئية في مجالات الرياضيات - الفيزياء- الكيمياء - الجيولوجيا - علم الحيوان - علوم الحاسب -الكيمياء الحيوية - التكنولوجيا الحيوية - علوم النانو -الميكروبيولوجي - الوراثة - الطاقة المتجددة.

وفيما يخص رسوم الإشتراك فهي كالتالي :
۱۲۰۰ جنيه مصري للمصريين، و400 دولار امريكي لغير المصريين

تغطى رسوم الإشتراك حضور المؤتمر والنشر والإقامة والإعاشة خلال فترة المؤتمرإضافة إلى ۳۰۰ جنيه للقيام برحلة لمعالم الفيوم"وادي الريان - وادي الحيتان" في اليوم الثالث للمؤتمر.

تدفع رسوم الإشتراكفى البنك المركزى المصرى 54 شارع الجمهوريه ، القاهرة

حساب بنكي دولار أمريكي: 
4/082/19096/3

حساب بنكي بالجنية المصري: 
9/450/80872/7

swift code: 
cbegegcxxxx
"علوم الفيوم" تعقد مؤتمرًا حول العلوم الأساسية والتطبيقات البيئية مارس المقبل
"علوم الفيوم" تعقد مؤتمرًا حول العلوم الأساسية والتطبيقات البيئية مارس المقبل
"علوم الفيوم" تعقد مؤتمرًا حول العلوم الأساسية والتطبيقات البيئية مارس المقبل
"علوم الفيوم" تعقد مؤتمرًا حول العلوم الأساسية والتطبيقات البيئية مارس المقبل
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