علي سلامة يلعب مع الكبار ببطولة بالم هيلز المفتوحة للجولف

شارك الصاعد على سلامة ذو ال ١٠ سنوات مع اللاعبين الكبار فى بطولة بالم هيلز المفتوحة للجولف والتى اختتمت منافساتها مؤخرا وتعد واحدة من اقوى البطولات المحلية التى يشارك فيها ابرز اللاعبين واللاعبات.





ولعب على سلامة فى البطولة من نفس المسافة المخصصة للاعبين الكبار من اصحاب مستويات اللعب المتقدمة ( هانديكاب) على مدار يومى البطولة.





وتعد تلك البطولة هى اولى مشاركات اللاعب على سلامة فى الموسم المحلى وذلك ضمن استعداداته للموسم الدولى فى ٢٠٢٠ والذى سيشهد مشاركات اوربية وايضا عربية مع منتخب الناشئين تحت ١٣ عاما الذى شارك معه فى البطولة العربية الاخيرة وحقق مع الفريق المركز الثانى والميدالية الفضية .





ويحظى منتخب تحت ١٣ عاما الواعد باهتمام خاص من جانب إتحاد الجولف ووزارة الشباب والرياضة التى تركز على العناصر الصاعدة من كل الالعاب لصناعة ابطال المستقبل.





ويضم الفريق مجموعة من اللاعبين الموهوبين لاسيما وأن هناك اكثر من لاعب سيشارك فى تلك المرحلة لاكثر من مرة منهم علي سلامة وامامه فى تلك المرحلة السنية ٣ سنوات مقبلة. ويطمح علي سلامة خلال العام القادم مع رفاقه بالمنتخب فى الفوز بالمركز الاول بالبطولة العربية التى ستقام فى سلطنة عمان وذلك رغم قوة المنافسه مع المغرب وتونس والإمارات و البلد المضيف.





كما يخطط على سلامة لتحقيق احد المراكز الخمس الاولى فى البطولات الاوربية الدولية المنتظر أن يشارك فيها خلال الموسم الصيفى المقبل خاصة بعدما وصل للمركز السابع اوربيا فى الموسم الماضى.







