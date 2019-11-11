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فاروق جعفر بعد زيارته لـ "سجن طرة": محستش أنهم مسجونين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:47 م
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فاروق جعفر
فاروق جعفر
هدى عبدالرازق
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قال فاروق جعفر، نجم منتخب مصر السابق، إنه كان ضمن الوفد الذي زار سجن طرة اليوم بحضور ممثلي منظمات دولية وصحفيين أجانب وأعضاء مجلس النواب وشخصيات عامة، مشيرًا إلى أن كل ما يثار عن سوء الحالة داخل السجون المصرية "كذب"، وما رأيناه لم يكن سيناريو.

وأشار "جعفر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تحدث مع عدد من السجناء خلال الجولة، مضيفا: "السجناء عارفين كل حاجة، أكنهم مش مساجين"، لافتا إلى أن شاهد سجناء يلعبون كرة قدم، وأخرون يعدون الطعام لزملائهم، ومجموعة تعمل في التصنيع.

وأضاف نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يكن يتخيل أن مستوى مستشفى السجن بهذا الوضع، حيث بها أجهزة طبية متقدمة، متابعا: "كل اللي بيقول أن السجناء في مصر عايشين في قهر كدابين".
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مصر فاروق جعفر سجن اخبار

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