أحمد ياسر ريان: قطعنا شوطا كبيرا نحو التأهل لأولمبياد طوكيو





وفاز المنتخب الأوليمبي على غانا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة افريقيا.





ووصف اللاعب اللقاء بالصعب والعنيد بسبب قوة المنافس الذي يمتلك بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين المهمين.







وتابع "سجلنا الهدف الثاني في وقت مناسب للغاية ومنحنا دافع معنوي كبير في طريق الفوز وقلب النتيجة على المنتخب الغاني".





وأضاف "الجميع يفعل ما عليه في المنتخب الأوليمبي سواء جهاز فني أو لاعبين ولا يبخل أيًا منا بأي نقطة عرق في طريق إسعاد الجماهير المصرية".





وواصل "نعلم قيمة المهمة التي نلعب من أجلها والجميع في قمة تركيزه ونتمنى استمرار دعم الجماهير المصرية".





وأكد أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي الزمالك السابق، أن رمضان صبحي، كابتن المنتخب الأولمبي، فعل كل شئ في الكرة أمام غانا اليوم لذلك استحق لقب رجل المباراة.





وأضاف في تصريحات إذاعية:" رمضان صبحي قدم واحده من أفضل مبارياته على مدار تاريخه، وظهرت خبراته في لقاء غانا وكان سببًا رئسيًا بالفوز بنتيجة 3-2.





وفاز المنتخب الوطني منذ قليل على غانا بنتيجة 2-3، في إطار مباريات الجولة الثانية من عمر دور المجموعات بكأس الأمم الافريقية 2019 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





عبر رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأوليمبي عن سعادته بفوز الفراعنة وحجز بطاقة التاهل لنصف نهائي بطولة امم افريقاي تحت 23 عام.





وقال رمضان صبحي في تصريحات صحفية اليوم الأثنين أن البداية كانت غير جيدة ولكن الفريق دخل اللقاء متأخرا ونجح في الفوز برجولة اللاعبين.





وأضاف أن هناك بعض الأخطاء وضحت واللاعبون نجحوا في تفاديها والأمور سارت بشكل جيد حتى تحقق الفوز، مشيرا إلى أنه سعيد بالجماهير الرائعة وردة فعل الجمهور الرائع وتمنى أن يزيد العدد في المباريات المقبلة وأن يمتلئ ملعب استاد القاهرة بالجماهير.





وأوضح أنه في الشوط الثاني شعر اللاعبون بالخطر والرغبة في الفوز وشوقي غريب المدير الفني حفز اللاعبين بصورة رائعة وطالبهم بين الشوطين بالفوز وخطأ واحد كلف الفريق هدفا مع بداية الشوط، مشيرا إلى أن الأداء أفضل بكثير عن مباراة مالي والفريق قدم واحدة من أهم اللقاءات.

يرى أحمد ياسر ريان لاعب المنتخب الأوليمبي أنهم نجحوا في حسم 50 % من مشوارهم في طريق التأهل إلى أولمبياد طوكيو.