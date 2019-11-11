"الصحة": الحوافز والرواتب سوف تزيد بنسبة 300% في هذه المحافظات

قال أحمد محيي مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، إن راتب الطبيب في وزارة الصحة يتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الرواتب ضعيفة للغاية ؛ وهو أحد مشكلات منظومة الصحة.





وأضاف "محيي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مشروع التأمين الصحي الجديد يشمل إصلاح حقيقي لمنظومة الصحة في مصر؛ حيث سيتم زيادة الحوافز للطاقم الطبي بشكل عادل، كما أن هناك مباني مطابقة للمعايير التصميمية ومعدات طبية على أعلى مستوى، ونظم تشغيل مطابقة لمعايير الجودة.



