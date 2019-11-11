Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة": الحوافز والرواتب سوف تزيد بنسبة 300% في هذه المحافظات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد محيي مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، إن راتب الطبيب في وزارة الصحة يتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الرواتب ضعيفة للغاية ؛ وهو أحد مشكلات منظومة الصحة.

وأضاف "محيي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مشروع التأمين الصحي الجديد يشمل إصلاح حقيقي لمنظومة الصحة في مصر؛ حيث سيتم زيادة الحوافز للطاقم الطبي بشكل عادل، كما أن هناك مباني مطابقة للمعايير التصميمية ومعدات طبية على أعلى مستوى، ونظم تشغيل مطابقة لمعايير الجودة.

وتابع: "إصلاح المنظومة سيكون تدريجيا نظرا للظروف المحيطة؛ حيث تم بدء تطبيق المنظومة الجديدة في بورسعيد، وسيبدأ العمل بعد ذلك في جنوب سيناء ثم الأقصر بشهر مارس"، لافتا إلى أن الحوافز والرواتب سوف تزيد بنسبة 300% في هذه المحافظات.
Advertisements

أخبار تهمك

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status