Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة مصر وغانا اليوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:08 م
Advertisements
مصر
مصر
أحمد عصام
Advertisements
نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

أهداف منتخب مصر ضد غانا :-
وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الاول في المباراة، بينما تعادل رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في الدقيقة 82 من الشوط الثاني، واحرز احمد ياسر ريان هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة الكاميرون :-
وبهذا الفوز تأهل منتخب مصر بشكل رسمي إلى دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث كان الفراعنة قد حققوا الفوز في الجولة الأولى على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف.

وأيضاً فاز منتخب الكاميرون على منتخب مالي مساء اليوم في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً بنتيجة 1-0، ورفع رصيده إلى 4 نقاط بعد التعادل في الجولة الأولى مع منتخب غانا بهدف لكل منتخب.

ويسعى منتخب مصر للتأهل من مجموعته كمتصدر في البطولة التي تقام على أرض مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وتعد هذة البطولة هامة للغاية وأنها تؤهل إلى الأولمبياد في طوكيو المقبلة.

حيث يصعد اول ثلاث منتخبات إلى الأولمبياد مباشرة، وصرح شوقي غريب مدرب منتخب مصر بأن الفريق طموحه الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف مصطفي محمد هدف رمضان صبحي نتيجة مصر اليوم نتيجة مباراة مصر مصر وغانا مصر ضد غانا ماتش مصر

أخبار تهمك

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ أقل من ساعتين

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وغانا الشوط الثاني كورة لايف

منذ ساعة و 12 دقيقة

كورة لايف الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر koralive تابع مباراة مصر وغانا انطلاقة الشوط الثاني أونلاين Hd

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

kora live| بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل غانا مع الكاميرون

منتخب مصر الأوليمبي يختتم تدريباته إستعدادا لمواجهة غانا (صور)

موعد مباراة مصر وغانا اليوم الاثنين 11/11/2019 في كأس أمم أفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مجانًا

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

07:50 م

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

08:12 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status