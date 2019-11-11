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عاجل.. إصابة نجم الأهلي والمنتخب بقطع بغضروف الركبة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
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كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري عن تفاصيل إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في الساعات الماضية خلال معسكر الفراعنة.


إصابة لاعب الأهلي حمدي فتحي

وقال بيان صادر عن الجهاز الفني لمنتخب مصر:" تعرض حمدي فتحي لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق اليوم بملعب استاد برج العرب و أثبتت الفحوصات الطبية و الأشعة التي اجراها عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد ابوالعلا إصابته بقطع بغضروف الركبة".


واكد البيان على أن اتحاد الكرة سوف يتحمل تكاليف علاج اللاعب بعد ثبوت إصابته القوية التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب .


إصابة حمدي فتحي بقطع بغضروف الركبة

وتأكد غياب حمدي فتحي عن مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.


ومن المنتظر خضوع اللاعب للفحص الطبي في الساعات القادمة لمعرفة مدة غيابه الرسمية والتي سيتم تحديدها بعد نهاية الفحص.


وتألق حمدي فتحي طوال الفترة الماضية مع المنتخب ونجح في تسجيل هدفين للفراعنة في شباك بوتسوانا في اللقاء الأول الودي للمدير الفني حسام البدري ثم سجل هدف فوز المنتخب أمام ليبيريا.

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