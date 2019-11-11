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أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.. وخام "برنت" عند مستوي 62 دولار

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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تخلت أسعار النفط على المكاسب الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة الضبابية حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين والإعلان عن كشف حقلي جديد في إيران.


وتراجعت العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 56.86 دولار للبرميل.

وهبطسعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 62.18 دولار للبرميل.
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ايران تكتشف حقل نفطي جديد المحادثات التجارية العقود الأجلة الحقل النفطي أسعار النفط

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