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أول تعليق من "مصطفى يونس" على تصريحاته المثيرة للجدل بشأن أمهات الناشئين بالأهلي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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مصطفى يونس
مصطفى يونس
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علق مصطفى يونس، لاعب الأهلي الأسبق، على تصريحاته المثيرة للجدل التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أمهات الناشئين في النادي الأهلي.

وقال مصطفى يونس في تصريحات عبر قناة "تن" الفضائية: "لم أقصد الأهلي أو ناديا بعينه، أقصد كل الأندية، كلامي كان للجميع".

وأكد مصطفى يونس: "لقد عاصرت العديد من تلك الوقائع في عددٍ من الأندية".

وصرح مصطفي يونس: "اتفرجوا على قطاعات الناشئين دلوقتي، التزوير والتسنين وأبناء العاملين، والمصيبة الأكبر اللي يدفع يخش، وفي الأندية الكبيرة اللي أمه حلوة وصوتها حلو يخش".

وأكمل مصطفى يونس: "سيدات مصر فاضلات، وأنا لا أعيب عليهن، ولكن العيب على من يفعل مثل هذا الأمر المشين".

واختتم مصطفى يونس تصريحاته متحدثًا عن الظروف المعيشية الصعبة للمدربين في مراحل الناشئين: "المدرب راتبه لا يتعدى الـ3 آلاف جنيه فبالتالي يجد نفسه مضطرًا لأخذ أموال من أهالي اللاعبين من أجل قيدهم، حتى يتمكن من الاستمرار في معيشة جيدة".

وكان مصطفى يونس أساء لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أكد على وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقي الأندية الكبرى في مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيىء لمسئولي النادي قائلًا: "اللي أمه حلوة يدخل يلعب في فريق الناشئين وهو مستريح".
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