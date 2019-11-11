"أسرار وكنوز الوحات البحرية".. محاضرة بمركز زاهي حواس للمصريات

نظم مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة عن أسرار وكنوز الواحات البحرية للدكتورة "فاطمة عبد الرسول" ببيت السناري الاثري بالسيدة زينب.





وتناولت المحاضرة الواحة البحرية وموقعها الجغرافي والواحة البحرية عبر العصور التاريخية، والطرق المؤدية للواحة قديما وحديثا، وكنوز وآثار الواحات البحرية.





وأكد الدكتور "مصطفي الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية أن الهدف من هذا البرنامج هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدي طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.





وسوف تقدم مكتبة الأسكندرية من خلال مركز "زاهي حواس للمصريات" بالمكتبة العديد من الدورات الأثرية المتخصصة للشباب الذين هم محط أهتمام الدولة المصرية.



