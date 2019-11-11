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عاجل.. البدري يتلقى ضربة قوية بعد إصابة نجم منتخب مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:45 م
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حسام البدري
حسام البدري
محمد جمال
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تعرض نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لإصابة قوية خلال مران منتخب مصر والذى أقيم ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخب لمباراتي تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

 

إصابة حمدي فتحي نجم منتخب مصر


وتعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر لإلتواء بالركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب برج العرب بالأسكندرية، ليفتقد الفراعنة خدمات اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.


إصابة حمدي فتحي


أزمة قوية تواجه منتخب مصر 


وأثبتت الفحوصات الطبية والآشعة التي أجراها عقب التدريبات مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا إصابته بقطع بغضروف الركبة ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج.

 

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون ، أمام كينيا يوم الخميس المقبل.


ويخوض مباراة أخرى في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية أمام جزر القمر يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

 

حمدي فتحي منقذ البدري أمام بوتسوانا وليبيريا


وكان حمدي فتحي حفظ ماء وجه حسام البدري مدرب المنتخب بعد تسجيله هدف الفوز أمام بوتسوانا في المباراة الودية الأولى للمدرب، ثم هدف جديد في شباك ليبيريا في اللقاء الودي الثاني استعدادا للتصفيات.

 

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رياضة حمدي فتحي الاخبار الرياضية اصابة حمدي فتحي اخبار الرياضة

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