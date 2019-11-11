نبيلة مكرم ومصطفى الفقي وإلهام شاهي وأشرف زكي أول حضور حفل توقيع "أيام في بيت المحترم"

بدء منذ قليل، حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المرحوم"، الإعلامية شافكي المنيري زوجة الراحل الفنان الكبير ممدوح عبد العليم الذي تقوم مؤسسة نهضة مصر للنشر والتوزيع.





وحضر الحفل نبيلة مكرم، وزير الهجرة، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والأعلامية هالة سرحان، والفنانة إلهام شاهين، والفنان خالد زكي، والفنان محمد الشقنقيري والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمهندس أسامة الشيخ، وعدد من الإعلاميين وكبار رجال الدولة.





وحرصت شافكي المنيري، على إقامة حفل توقيع الكتاب في شهر نوفمبر ليتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وهو يوم 10 من الشهر الجاري.





أيام في بيت المحترم ترصد فيه "شافكي" أهم ملامح شخصية الفنان ممدوح عبد العليم من وجهة نظرها كزوجة له والتي ارتبطت معه طوال حياة في علاقة من المحبة والاحترام.





وتتحدث شافكي المنيري، خلال الكتاب عن بداية تعارفهما وقصة حبهما التي بدأت في لندن، وزواجهما وابنتهما والمواقف الإنسانية منه، وعن لقبه الذي يحبه وكان يناديه دائمًا به الجمهور وهو المحترم.





وتطرقت خلال الكتاب حول أعماله الفنية، والجوائز الذي حصل عليها وما كتب عنه في عالم الفن، وما كتبه هو شخصيًا، وملامح عن حياته وتربيته التي انعكست على رؤيته الفنية والسياسية والثقافية.