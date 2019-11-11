عاجل.. أحمد ياسر ريان يسجل هدف مصر الثالث في شباك غانا (فيديو)









هدف أحمد ياسر ريان منتخب مصر الأولمبي

وجاء هدف أحمد ياسر ريان في الدقيقة 87 من الشوط الثاني بضربة رأسية مستغلاً عرضية رمضان صبحي من الركلة الركنية.





ونجح المنتخب في التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين وقلب الطاولة على منتخب غانا بعد تأخره في النتيجة بهدفين مقابل هدف.

سجل أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب الأولمبي المصري الهدف الثالث للفراعنة في شباك منتخب غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.