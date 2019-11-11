Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم أرسنال يتخذ أولى خطواته للانضمام إلى ميلان

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

اتخذ نجم نادي أرسنال الإنجليزي أولى الخطوات تمهيدا للرحيل عن النادي للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ميلان يستهدف ضم تشاكا

وأظهر نادي ميلان رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع السويسري "جرانيت تشاكا" لاعب وسط نادي أرسنال خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

ميلان ينهي الاتفاق مع تشاكا

وأكدت شبكة "Rsi sport" أن نادي ميلان أنهى بالفعل الاتفاق مع تشاكا واللاعب سيغادر أرسنال في الانتقالات الشتوية القادمة.

أول خطوات تشاكا للانضمام إلى ميلان

وكشفت الشبكة أن تشاكا بدأ بالفعل في البحث عن منزل جديد له في إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى ميلان في يناير القادم.

مشاركات تشاكا مع أرسنال هذا الموسم

وقد شارك جرانيت تشاكا في 15 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

بينما يحتل نادي أرسنال المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الجانرز حتى الآن في الدوري.

Advertisements

أخبار تهمك

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ ساعة و نصف

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

منذ ساعتين و 43 دقيقة

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين و 51 دقيقة

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كورة لايف الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر koralive تابع مباراة مصر وغانا انطلاقة الشوط الثاني أونلاين Hd

منذ أقل من ساعة

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ ساعتين و 23 دقيقة

يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وغانا الشوط الثاني كورة لايف

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

07:50 م

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

08:12 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

07:18 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status