نجم أرسنال يتخذ أولى خطواته للانضمام إلى ميلان





اتخذ نجم نادي أرسنال الإنجليزي أولى الخطوات تمهيدا للرحيل عن النادي للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ميلان يستهدف ضم تشاكا





وأظهر نادي ميلان رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع السويسري "جرانيت تشاكا" لاعب وسط نادي أرسنال خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





ميلان ينهي الاتفاق مع تشاكا





وأكدت شبكة "Rsi sport" أن نادي ميلان أنهى بالفعل الاتفاق مع تشاكا واللاعب سيغادر أرسنال في الانتقالات الشتوية القادمة.





أول خطوات تشاكا للانضمام إلى ميلان





وكشفت الشبكة أن تشاكا بدأ بالفعل في البحث عن منزل جديد له في إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى ميلان في يناير القادم.





مشاركات تشاكا مع أرسنال هذا الموسم





وقد شارك جرانيت تشاكا في 15 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.





ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي





ويتواجد نادي ميلان في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي





بينما يحتل نادي أرسنال المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الجانرز حتى الآن في الدوري.



