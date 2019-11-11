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سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11-11-2019

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:43 م
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سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري
تباين سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات البنوك اليوم الإثنين، أول تعاملات الإسبوعي بعد إنتهاء أجازة المولد النبوي 2019،  ليسجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.27 جنيهًا للشراء مقابل 4.31 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية
سجل سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى ليسجل 4.288  جنيه للشراء، و4.32  جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.277  جنيه للشراء، و4.317 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.27  جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة
سعر الريال السعودى فى بنك البركة سجل 4.34 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى 4.27 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، سعر العملة السعودية في بنك المشرق 4.2734 جنيهًا للشراء مقابل 4.3198 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر 4.27 جنيهًا للشراء مقابل 4.31 جنيهًا للبيع، وفي بنك بلوم سعر 4.29 جنيهًا للشراء مقابل 4.31 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري (أعلى سعر لشراء والأقل للبيع)
سجل أعلي سعر للشراء في البنك المصري الخليجي بسعر 4.2984 ، وسجل أقل سعر للبيع في البنك العربي الأفريقي بسعر 4.3155 جنيهًا.

سعر الريال السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

البنك

سعر شراء الريال بالمصري

سعر بيع الريال بالمصري

البنك المركزي

4.2887

4.3233

الإسكندرية

4.2623

4.3171

التعمير والإسكان

4.2826

4.3221

عودة

4.2647

4.3198

البنك الأهلي

4.277

4.3171

قناة السويس

4.2826

4.3221

مصر

4.277

4.3171

القاهرة

4.277

4.3171

أبوظبي الإسلامي

4.2751

4.3198

مصر إيران

4.2636

4.3213

الأهلي اليوناني

4.2654

4.3266

الاهلي الكويتي

4.291

4.3198

التجاري الدولي

4.2734

4.3173

البركة

4.34

4.47

المصرف المتحد

4.2623

4.3173

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