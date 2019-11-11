سينما زاوية تعرض "كيلو من ٥ لـ٧" ثاني أفلام سينما "أنياس فاردا" بمهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي

وذلك من خلال فيلم "فاردا تتحدث عن أنياس"، وقد بدأت الفعاليات يوم 6 نوفمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 16 المقبل.



فيلم "كليو من ٥ إلى ٧" من إخراج أنياس فاردا، وإنتاج فرنسا عام ١٩٦٢، ولعب بطولته كل من كورين مارشان، أنطوان بورسييه، جوزيه لويس دي فيلالونجا، وسبق عرض الفيلم في إطار المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي ١٩٦٢، وعرض في عرض خاص بمهرجان الحصان الذهبي بتايبيه ٢٠١٢، وعرض خاص بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ٢٠١٤.



يستعرض الفيلم ساعتين من حياة المطربة "كليو" المتخوفة من نتائج فحوصاتها الطبيبة والتي ستظهر في آخر اليوم، تبدأ "كليو" يومها بلعب الورق الذي يظهر موتها الحتمي، وبعدها تعود مع مساعدتها لمنزلها، ثم تتدرب على أحد الأغاني الجديدة، وتخرج من جديد إلى الشوارع تبدأ في النظر إلى الناس ومراقبتهم، تتنزه بصحبة صديقتها، ثم تلتقي غريبا يرفه عنها، وبعدها تذهب للطبيب للتعرف على نتائج الفحوصات للتأكد من إصابتها بالسرطان لكنها تغلبت أخيرا على خوفها من المرض والموت.



بدأت سينما "زاوية" برنامجها الاستعادي لسينما أنياس فاردا، ضمن عروض فعاليات الدورة الثانية عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي،