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جامعة المنصورة تستضيف عالم الآثار زاهي حواس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:45 م
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اسرار الفراعنة
اسرار الفراعنة
محمد كشك
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تعقد جامعة المنصورة، يوم الأحد القادم ندوة تثقيفية للعالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أيمن وهبة أستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب ومنسق الندوة. 

ويتحدث الدكتور زاهي حواس خلال الندوة عن رحلته في الاكتشافات الأثرية التي قام بها في رحلته في عالم الآثار ويستعرض خلال الندوة أحدث اكتشافاته الأثرية في وادى الملوك الغربي

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على نشر الوعى الأثري لدى طلاب الجامعة والالتقاء برموز العلم في كافة المجالات.
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