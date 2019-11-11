أحمد موسى يكشف دور الخائن معتز مطر داخل جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخائن معتز مطر يقف وراء كل دعوات التخريب والفوضى، موضحُا أن "مطر" وراء ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات الفوضى.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن المخابرات التركية تقف وراء الخائن "مطر" في نشر الفوضى والتخريب ببلادنا، معلقًا: "فضائح الجماعة الإرهابية تأتي على ألسنتهم وتثبت أعمالهم.



