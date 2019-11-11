Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى يكشف دور الخائن معتز مطر داخل جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخائن معتز مطر يقف وراء كل دعوات التخريب والفوضى، موضحُا أن "مطر" وراء ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات الفوضى. 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن المخابرات التركية تقف وراء الخائن "مطر" في نشر الفوضى والتخريب ببلادنا، معلقًا: "فضائح الجماعة الإرهابية تأتي على ألسنتهم وتثبت أعمالهم.

وحذر الإعلامي المواطنين من دعوات التخريب التي تطلقها أبواق الإرهاب الإعلامية، والتي تهدف إلى تخريب الدولة المصرية، معلقا ساخرا: "هيشتغلوا على دعوات التخريب في قنواتهم.. ولا أنا حارقت ليهم الفكرة بتسريباتهم وكلامهم".
Advertisements

أخبار تهمك

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

منذ ساعتين و 28 دقيقة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ أقل من ساعتين

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وغانا الشوط الثاني كورة لايف

منذ ساعة و 12 دقيقة

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ ساعة و 21 دقيقة

كورة لايف الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر koralive تابع مباراة مصر وغانا انطلاقة الشوط الثاني أونلاين Hd

منذ ساعة و 8 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

07:50 م

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

08:12 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status