Advertisements
أحمد موسى يكشف دور الخائن معتز مطر داخل جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:39 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخائن معتز مطر يقف وراء كل دعوات التخريب والفوضى، موضحُا أن "مطر" وراء ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات الفوضى.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن المخابرات التركية تقف وراء الخائن "مطر" في نشر الفوضى والتخريب ببلادنا، معلقًا: "فضائح الجماعة الإرهابية تأتي على ألسنتهم وتثبت أعمالهم.
وحذر الإعلامي المواطنين من دعوات التخريب التي تطلقها أبواق الإرهاب الإعلامية، والتي تهدف إلى تخريب الدولة المصرية، معلقا ساخرا: "هيشتغلوا على دعوات التخريب في قنواتهم.. ولا أنا حارقت ليهم الفكرة بتسريباتهم وكلامهم".
Advertisements