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"عريقات" يطالب بتحقيق دولي في قتل إسرائيل لفلسطيني بالخليل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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صائب عريقات
صائب عريقات
وكالات
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دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاثنين، المدعية العامة للجنائية الدولية إلى "مشاهدة جريمة الإعدام الميداني البشعة والمتعمدة للشهيد  الفلسطيني الأعزل عمر البدوي من مخيم العروب، والتحرك فوراً نحو فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق المدنيين العزّل".


وشدد عريقات، في بيان صحفي له،  على ضرورة تأمين الأمم المتحدة الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

 ودعا عريقات المدعية العامة للجنائية الدولية إلى "مشاهدة جريمة الإعدام الميداني البشعة والمتعمدة للشهيد الأعزل عمر البدوي من مخيم العروب، والتحرك فوراً نحو فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق المدنيين العزّل".



واستُشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح ظهر اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن شاباً استشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في صدره خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين في الخليل.



وأظهر مقطع فيديو قيام جنود إسرائيليين بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني من مسافة قريبة دون أن يشكل أي خطر عليهم ما أدى إلى سقوطه على الأرض مدرجاً بالدماء. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بـ"أشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب الأعزل عمر البدوي".



واعتبرت الوزارة في بيان لها أن "عملية الإعدام إمعاناً من سلطات الاحتلال في استهداف وقتل وتهجير أبناء شعبنا والتنكيل بهم دون أي مبرر، وهي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تضاف لسلسلة طويلة من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

 وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء"، محذرة من التعامل مع ضحايا الإعدامات الميدانية كأرقام وكأمور باتت اعتيادية.

 وكانت مواجهات اندلعت في ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات على مدخل مخيم العروب شمال الخليل اليوم الإثنين.

وكانت مسيرة انطلقت من مدينة رام الله إلى الحاجز العسكري الإسرائيلي في إحياء ذكرى استشهاد الرئيس عرفات.

وأدان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قتل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بدم بارد في مخيم العروب بالخليل في جنوبي الضفة الغربية في وقت سابق الإثنين.

وقال عريقات: "أطالب الأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية العاجلة، والمدعية العامة للجنائية الدولية بمشاهدة جريمة الإعدام الميداني البشعة والمتعمدة للشهيد الأعزل عمر البدوي، والتحرك فوراً نحو فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق المدنيين العزّل".

وفي غضون ذلك، اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرة أمنية إسرائيلية على كامل الضفة الغربية من أجل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

وفي إشارة إلى الضفة الغربية، قال نتنياهو في كلمة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين: "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نكون في حالة ضعف شديد وبأن نحول يهودا والسامرة إلى غزة أخرى، حيث مساحة هذه الأراضي تشكل 20 ضعف مساحة قطاع غزة".



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الكلمات المفتاحية

قتل فلسطيني صائب عريقات دولي تحقيق الخليل اسرائيل

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