خالد أبو بكر: وزيرة الصحة تخسر كثيرا بسبب مكتبها الإعلامي (فيديو)

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن استيائه من المكتب الإعلامي لوزيرة الصحة، موضحا أنهم تواصلوا معهم بعد أن وردت لهم شكاوى من وضع مستشفى الزوامل بالشرقية، معقبا: "أنا مذهول من طريقة التعامل"، كاشفا أن هناك مواقع صحفية أخبرته أن هناك نوع من الضيق بسبب تحدثه من قبل عن ضرورة تغيير المكتب الإعلامي للوزيرة.





وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم لم يتلقوا أي رد من الوزارة عن وضع المستشفى، معقبا: "أنا لا أقيل المتحدث الإعلامي فقط، دا أنا أقيل الوزيرة نفسها.. ده حقي، حضرتك لازم تردي علينا".



