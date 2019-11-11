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فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:32 م
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فايا يونان
فايا يونان
سعد نبيل _ تصوير: عبدالحافظ حمدي
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اعتلت المطربة السورية فايا يونان، خشبة المسرح الكبير منذ قليل، لإحياء حفلها المنظم ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة.


وهلت "يونان"،  على الجمهور الذي ملأ ارجاء المسرح، بإطلاله جذابه، حيث أحيت الحفله مرتدية فستان اسود اللون، يتماشى مع لون المسرح والذي جذب الأنظار هذا العام.


ومن صعيد آخر، عبرت المطربة عن سعادته البالغه للمشاركة في الموسيقى العربية، متقدمه بالشكر للقائمين على تنظيم المهرجان، ثم استكملت الحفل بغناء مجموعه من الاعمال التي نالت استحسان الجمهور، وهي "لما بدا بتثني، بيناتنا في بحر، وخفيف الروح، ويا لالالي، ويمكن نسى، وإمتى هتعرف، ويا ليته يعلم، وقلبي ومفتاحه، وأحب ايدك".

وعن المهرجان 

يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

نبذه عن المطربة 

فايا يونان هيَ مُغنية سورية وتحمل بالإضافة الجنسية السويدية، وُلدت في حُزيران عام 1992 في بلدة المالكية لعائلة من كلدان سوريا، وَنشأت في حلب، وَتُقيم حالياً في بيروت.ويعني اسمها باللغة السريانية (الفتاة الشديدة الجمال). في عام 2003 هاجرت فايا مع عائلتها إلى السويد، حيثُ عملت ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمُساعدة الاجتماعية عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي بالسويد.

فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية (صور)
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