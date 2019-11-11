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تركيا تبدأ في إعادة معتقلي "داعش" لبلادهم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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اثناء الترحيل
اثناء الترحيل
ترجمة - منة الشريف
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قالت تركيا، اليوم الاثنين، إنها رحّلت اثنين من أسرى تنظيم "داعش" الإرهابي، وبدأت برنامجًا لإعادة المحتجزين، الذين تسببوا في احتكاك مع حلفائها في "الناتو"، منذ شنها هجومًا في شمال سوريا.

وأوضحت أنقرة، أنها ألقت القبض على "287" مسلحا في شمال شرق سوريا، وتمتلك بالفعل مئات آخرين من المشتبه بهم من تنظيم "داعش".

كما اتهمت الدول الأوروبية، بأنها بطيئة للغاية في استعادة المواطنين الذين سافروا للقتال في الشرق الأوسط، ويشعر الحلفاء بالقلق من أن مقاتلي "داعش"، يمكن أن يفروا نتيجة للهجوم التركي على الميليشيات الكردية السورية، التي تحتجز الآلاف من مقاتلي الجماعة وعشرات الآلاف من أفراد أسرهم.

وكان وزير الداخلية سليمان سويلو، قد قال الأسبوع الماضي، إن تركيا ستبدأ في إعادة متشددي الدولة الإسلامية إلى بلادهم ابتداءً من اليوم الاثنين، حتى إذا ألغت الدول التي جاء منها المقاتلون جنسيتهم.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة إسماعيل كاتاكلي، أنه "تم ترحيل أمريكي وألماني اليوم الاثنين"، ولم يحدد المكان الذي تم إرسالهم إليه، على الرغم من أن تركيا قالت مرارًا إنه سيتم إرسال المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية.

كما قالت الشرطة اليونانية، إن ضباط الشرطة الأتراك جاءوا إلى المركز الحدودي في بلدة كاستانييس اليونانية اليوم الاثنين، وطلبوا إدخال مواطن أمريكي من أصل عربي يرافقهم إلى اليونان، حيث تم اعتقاله لتجاوزه مدة إقامته في تركيا.

وقال البيان الصادر عن مقر الشرطة اليونانية، إن الرجل مُنع من الدخول وعاد إلى تركيا برفقة الشرطة التركية، ولم يكن واضحًا ما إذا كان هو الأمريكي الذي أشارت إليه وزارة الداخلية.

والـ 23 الآخرون الذين سيتم ترحيلهم في الأيام المقبلة كانوا من جميع الأوروبيين، بما في ذلك الدانماركي الذي من المتوقع أن يتم إرساله إلى الخارج في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى مواطنين إيرلنديين وتسعة ألمانيين آخرين و11 مواطنًا فرنسيًا.

وتم الانتهاء من الجهود المبذولة لتحديد جنسيات المقاتلين الأجانب الذين تم أسرهم في سوريا، حيث تم الانتهاء من استجوابهم بنسبة 90٪ وإخطار الدول المعنية، وفقًا لوكالة "الأناضول" التركية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن أنقرة أبلغت برلين بعشرة أشخاص - ثلاثة رجال وخمس نساء وطفلان. 

الهجوم التركي على سوريا
شنت تركيا هجومها على شمال شرق سوريا ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بنقل القوات الأمريكية من الطريق.

كما احتفظت وحدات حماية الشعب، العنصر الرئيسي في القوات الديمقراطية السورية والحليف الأمريكي ضد تنظيم "داعش"، بآلاف الجهاديين في السجون عبر شمال شرق سوريا، كما أشرفت على المعسكرات التي لجأ إليها أقارب المقاتلين، تنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها مجموعة إرهابية.

وأثار الهجوم التركي قلقًا بشأن مصير الأسرى، حيث حذر حلفاء تركيا الغربيون وقوات سوريا الديمقراطية من أنها قد تعرقل القتال ضد تنظيم "داعش" وتساعد على إنعاشها، ورفضت تركيا هذه المخاوف وتعهدت بمقاتلة "داعش" مع حلفائها، كما اتهمت وحدات حماية الشعب بإخلاء بعض سجون الدولة الإسلامية.

ومع محاولة الدول الأوروبية تسريع خطة لنقل آلاف الجهاديين من السجون السورية إلى العراق، ألغت الدنمارك وألمانيا وبريطانيا جنسية بعض المقاتلين وأفراد الأسرة.

وفي الأسبوع الماضي، نُقل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن هناك 1100 سجين من تنظيم "داعش" في السجون التركية، بينما اعتقلت تركيا 287 مسلحا في سوريا.

وقالت محطة "TRT Haber" الحكومية، اليوم الإثنين، إن تركيا تهدف إلى إعادة حوالي 2500 مسلح، معظمهم إلى دول الاتحاد الأوروبي. 

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الكلمات المفتاحية

شمال شرق سوريا سوريا تنظيم داعش تركيا البغدادي الاكراد

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