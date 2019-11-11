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ما لم تلتقطه الكاميرات.. شوقي غريب لم يحضر هدف غانا الثاني في شباك مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:14 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
الفجر الرياضي
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شهدت مباراة مصر وغانا لقطة طريفة وغريبة في نفس الوقت لمدرب منتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب أمام غانا في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية.

لقطة طريفة من شوقي غريب

شوقي غريب وبعد أن بدأ الشوط الثاني لاحظ الجميع أنه لم يكن موجودا على أرضية ملعب القاهرة، وظهر عقب تسجيل منتخب غانا لهدفه الثاني في شباك الفراعنة في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني من المباراة.

شوقي غريب مندهش من النتيجة

وظهرت علامات الاستغراب على المدرب بعدما وصل إلى دكة الاحتياطي حيث تحدث مع مساعديه بطريقة طريفة عن النتيجة وماذا حدث في مطلع الشوط الثاني.

وكانت منتخب غانا تقدم بهدف مفاجئ في شباك مصر بعد مرور اللاعب أوبينج من الجانب الأيمن لمصر ثم عرضية للاعب يبواه الذى استطاع هز شباك محمد صبحي حارس مرمي مصر، قبل أن يعادل مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر المتألق النتيجة برأسية رائعة بعد عرضية من الظهير الأيسر أحمد فتوح ليسجل هدف التعادل.


وفي مطلع الشوط الثاني سجل منتخب غانا هدف التقدم الثاني بعد خطأ من مدافع منتخب مصر الأوليمبي محمد عبد السلام.
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