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دجلة يفوز على الزمالك وديا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:22 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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نجح فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة في الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.


وتقدم كريم بامبو لفريق الزمالك في الدقيقة ١٠ من الشوط الأول، وتعادل محمد هلال لوادي دجلة من ضربة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط نفسه، بينما نجح عمرو صالح في تسجيل الهدف الثاني للاصفر في الدقيقة ٨٥ .


وقد انتهى الشوط الاول من عمر المباراة بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، حيث أجرى المدير الفني للفريق الابيض التغيير الاول للفريق في الدقيقة ٨ من الشوط الثاني لمباراة وادي دجلة الودية، حيث دفع بمصطفي فتحي بدلا من محمد اوناجم.


كما دفع أيضا بأحمد زكي بدلا من كريم بامبو الدقيقة ٣٠ من زمن الشوط الثاني.. وعلاء يحيي بدلا من اسلام جابر في الدقيقة الـ 36.


وجاءت المباراة ضمن الاستعدادات الأخيرة لفريق الزمالك قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الابيض إنبي يوم ٢٥، ثم يسافر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال.

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