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أحمد موسى يكشف فضائح جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:24 م
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داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناص تنظيم الإخوان يستعدون لنشر عملية تخريبية في مصر، وعلى رأسهم معتز مطر، مشيرًا إلى أن الجماعة كلفت الإرهابي عطوة كنانة الذي يتبع مفتي جماعة الإخوان الإرهابية يوسف القرضاوي بتفيذ المخطط..
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن "كنانة" مقيم مع تنظيم الإخوان في تركيا، لافًتا إلى أن المسئولين عن التمويل أحمد ابو زيد ومحمود فاروق وغيرهم.
وتابع: "عناصر الجماعة تعمل على تقسم أدوارها لحشد المواطنين ضد الدولة المصرية"، لافتًا إلى أن هناك خلافات بين عناصر الجماعة حول التمويل، معلقًا: "كل يوم بيخترعوا شائعات!.. وعايزين يشتروا ماسكات شبه بتاعة الأفلام وهما بينفذه مخططهم.. عشان يخبوا وشهم.. والمواطن لازم ياخد باله من الترتيبات".
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