أحمد موسى يكشف فضائح جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناص تنظيم الإخوان يستعدون لنشر عملية تخريبية في مصر، وعلى رأسهم معتز مطر، مشيرًا إلى أن الجماعة كلفت الإرهابي عطوة كنانة الذي يتبع مفتي جماعة الإخوان الإرهابية يوسف القرضاوي بتفيذ المخطط..





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن "كنانة" مقيم مع تنظيم الإخوان في تركيا، لافًتا إلى أن المسئولين عن التمويل أحمد ابو زيد ومحمود فاروق وغيرهم.



