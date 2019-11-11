"الآثار" تكشف تفاصيل وصول توابيت "خبيئة العساسيف" إلى المتحف المصري الكبير (فيديو)

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل وصول توابيت "خبيئة العساسيف" إلى المتحف المصري الكبير، قائلًا إن خبيئة العساسيف أهم خبيئة تنتمي لجمهورية مصر العربية، حيث تم اكتشافها بأيادي مصرية خالصة.





وأوضح "زيدان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن الخبيئة تعني الشيء المخفي بعيدًا عن أعين اللصوص؛ لأن سرقة المقابر كانت منتشرة في ذلك الوقت، وكان يتم تخبئتها من أعين اللصوص للحفاظ عليها.





وأضاف أن الخبيئة عددها 30 تابوت، وتم نقلها ووصلت المتحف المصري الكبيرة تمهيدًا لعرضها، وتحتوي على مجموعة متميزة من التوابيت الملونة، والبعض بداخلة مومياء الطفل والرجل والسيدة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف هذه الخبيئة في أكتوبر الماضي عن طريق بعثة مصرية خالصة.



