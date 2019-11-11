أمطار غزيرة تصل لحد السيول.. بيان تحذيري من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، بيانًا تفصيليا عن حالة االطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر حتى يوم الجمعة والموافق 15 نوفمبر 2019.





حيث صرح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم 13 نوفمبر، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد.





كما أوضح أن حالة عدم الاستقرار تمتد يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشماالية، والوجه البحري، والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.





ومن المتوقع اعتبارا من يوم الجمعة أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من شمال البلاد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بنحو من 4 إلى 5 درجات.



