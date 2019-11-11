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"القومي لحقوق الإنسان": الإخوان تعمل بشكل مكثف لتشويه صورة مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:20 م
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حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
كساب أحمد
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قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل بشكل مكثف لتشويه صورة مصر في الخارج، وتحاول أن تصور الأوضاع في مصر على أنها في أسوء حال.

وتابع "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لتعديل دور المجتمع المدني، وهذا الأمر قامت به الدولة مؤخرًا، من خلال تعديل اعتماد قانون جديد للجمعيات، يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بشكل جيد.

وأشاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بزيارة النيابة العامة لسجن طرة، وفتح السجن أمام الحقوقيين الأجانب لتصحيح الصورة عن الأوضاع داخل السجون، مشيرًا إلى أن أهم تحدي يواجه الدولة المصري الإرهاب الذي ينتهك حقوق الانسان بصورة كبيرة.

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الكلمات المفتاحية

منظمات المجتمع المدني صورة مصر سجن طرة جماعة الإخوان القومي لحقوق الإنسان

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