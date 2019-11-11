عقب حادث "غرامة التدخين" بطنطا.. تعرف على عقوبة مخلفات القطارات

- غرامة 50 جنيهًا فى حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.

شهدت هيئة السكة الحديد بطنطا، خلال الأسبوعين الماضيين حادثتين أثارتا جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بسبب فرض الغرامات، لذا يقدم "الفجر" خلال السطور التالية أهم المعلومات عن غرامات المخالفين والهاربين من شراء التذكرة وكيفية تحصيلها:- السكة الحديد حددت 18 مخالفة يؤدى ارتكابها إلى تغريم المخالف بشكل فورى.- قيمة الغرامات تبدأ من جنيه واحد وتصل إلى 210 جنيهات.- غرامات استقلال القطارات الـ vip بدون تذاكر 30 جنيهًا.- غرامات استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى المكيفة بدون تذاكر 20 جنيهًا.- غرامات استقلال القطارات المميزة المطورة بدون تذاكر 10 جنيهات.- غرامات استقلال قطارات خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو ـ شبين القناطر 5 جنيهات.- حددت السكة الحديد غرامة قيمتها جنيه واحد على الطرود المنقولة عبر السكة الحديد بعدما كانت 25 قرشًا.- غرامة 50 جنيهًا على التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه بعدما كانت 10 جنيهات.- غرامة 200 جنيه للعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط، وغرامة 200 جنيه فى حالة الركوب على أسطح القطارات.- غرامة 210 جنيهات فى حالة حمل الراكب أى مواد قابلة للاشتعال، وغرامة مماثلة فى حالة حمل الأثقال الكبيرة التى تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.- غرامة 50 جنيهًا فى حالات النزول أو الصعود من القطارات أثناء سيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.- غرامة 50 جنيهًا فى حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات، وغرامة مماثلة حال العبور من غير الأماكن المخصصة للعبور.