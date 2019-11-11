Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقب حادث "غرامة التدخين" بطنطا.. تعرف على عقوبة مخلفات القطارات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:13 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
نجلاء البسيونى
Advertisements
شهدت هيئة السكة الحديد بطنطا، خلال الأسبوعين الماضيين حادثتين أثارتا جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بسبب فرض الغرامات، لذا يقدم "الفجر" خلال السطور التالية أهم المعلومات عن غرامات المخالفين والهاربين من شراء التذكرة وكيفية تحصيلها:

- السكة الحديد حددت 18 مخالفة يؤدى ارتكابها إلى تغريم المخالف بشكل فورى.

- قيمة الغرامات تبدأ من جنيه واحد وتصل إلى 210 جنيهات.

- غرامات استقلال القطارات الـ vip بدون تذاكر 30 جنيهًا.

- غرامات استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى المكيفة بدون تذاكر 20 جنيهًا.

- غرامات استقلال القطارات المميزة المطورة بدون تذاكر 10 جنيهات.

- غرامات استقلال قطارات خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو ـ شبين القناطر 5 جنيهات.

- حددت السكة الحديد غرامة قيمتها جنيه واحد على الطرود المنقولة عبر السكة الحديد بعدما كانت 25 قرشًا.

- غرامة 50 جنيهًا على التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه بعدما كانت 10 جنيهات.

- غرامة 200 جنيه للعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط، وغرامة 200 جنيه فى حالة الركوب على أسطح القطارات.

- غرامة 210 جنيهات فى حالة حمل الراكب أى مواد قابلة للاشتعال، وغرامة مماثلة فى حالة حمل الأثقال الكبيرة التى تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

- غرامة 50 جنيهًا فى حالات النزول أو الصعود من القطارات أثناء سيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

- غرامة 50 جنيهًا فى حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات، وغرامة مماثلة حال العبور من غير الأماكن المخصصة للعبور.

- غرامة 50 جنيهًا فى حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطار كفر الزيات غرامات السكة الحديد غرامات حادث بشكل فوري

أخبار تهمك

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وغانا الشوط الثاني كورة لايف

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كورة لايف الشوط الثاني مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر koralive تابع مباراة مصر وغانا انطلاقة الشوط الثاني أونلاين Hd

منذ أقل من ساعة

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 55 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ ساعتين و 28 دقيقة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ ساعة و نصف

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ ساعتين و 14 دقيقة

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعليق عمرو أديب على تطبيق غرامة ركوب القطارات بدون تذكرة

"السكة الحديد" تكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التهرب من دفع الأجرة

"غرامة ركوب القطارات دون تذاكر".. أبرز قرارات كامل الوزير داخل "النقل"

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

"تطبيق الغرامات".. أبرز قرارات كامل الوزير في وزارة النقل

تجنب 4 غرامات بالمترو.. أغلاهم تعطيل القطارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

07:50 م

«يلاشووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر الآن TIME SPORT

08:12 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

07:18 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status