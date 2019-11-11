بعد استقالته من منصبه.. ما مصير رئيس بوليفيا؟

عقب إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس، استقالته من منصبه حرصًا على مصلحة البلاد، في أعقاب موجة احتجاجات قوية شهدتها البلاد منذ أسابيع، على خلفية مخالفات شابت عملية إعادة انتخاب موراليس لفترة رئاسية رابعة في 20 أكتوبر الماضي، فهناك تساؤلات عديدة حول مصيره.



استقالته من منصبه

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، استقالته من منصبه حرصا على مصلحة البلاد، بحسب وصفه، في أعقاب موجة احتجاجات قوية شهدتها البلاد منذ أسابيع، على خلفية مخالفات شابت عملية إعادة انتخاب موراليس لفترة رئاسية رابعة في 20 أكتوبر الماضي.





وقال الرئيس البوليفي المستقيل في كلمته التليفزيونية، إنه يشعر بالأسف الشديد لقرار استقالته "واجبي كرئيس أن أسعى إلى تهدئة البلاد. إنه لأمر مؤلم للغاية أن نرى أن هؤلاء الرجال (في إشارة إلى زعماء المعارضة الرئيسيين) جلبوا العنف والعدوان بين البوليفيين".





وأشار موراليس إلى أنه سيرسل خطاب الاستقالة إلى الكونجرس في الساعات القادمة.





عدم مغادرة البلاد

وحول مصيره، قال إيفو موراليس، في أعقاب إعلان استقالته، إنه لن يغادر البلاد، كما تعهد بمواصلة كفاحه من أجل الفقراء، على حد وصفه، معتبرًا أنه تعرض لـ"انقلاب عسكري" شجع موجة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد.





وقال في تغريدة له على تويتر، "إننا في الحكومة منذ 13 عامًا وتسعة أشهر و 18 يومًا بفضل وحدة الشعب وإرادته. نحن متهمون بالديكتاتورية من قبل أولئك الذين خسروا أمامنا في انتخابات عدة. اليوم بوليفيا بلد حر، بوليفيا الكرامة والسيادة والقوة الاقتصادية".





طلب لجوء

بينما قال وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد، إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس إذا طلب ذلك.





وكتب الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر قائلا إن بلاده "تعترف بالموقف المسؤول لرئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الذى فضل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف".





مذكّرة توقيف

فيما أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس الذي استقال من الرئاسة، إثر 3 أسابيع من الاحتجاجات ضدّه، أنّ مذكّرة توقيف "غير قانونيّة" قد صدرت بحقّه.

وكتب موراليس على "تويتر": "أُعلن للعالم وللشعب البوليفي أنّ ضابط شرطة قال علناً إنّه تلقّى تعليماتٍ بتنفيذ أمر اعتقال غير قانوني صدر بحقّي".

وأضاف: "بالطريقة ذاتها، هاجمت مجموعات عنيفة منزلي. الانقلابيون يُدمّرون دولة القانون"، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.





مقدم برامج

وبعد دقائق قليلة فقط من استقالته، تلقى رئيس بوليفيا المستقيل إيفا موراليس، عرضًا بالعمل كمقدم برامج تلفزونية، على غرار رئيس الإكوادور السابق رافاييل كوريا.



