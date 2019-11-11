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هل يتخذ يوفنتوس القرار الأصعب ضد رونالدو ؟

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:23 م
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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شهدت مباراة يوفنتوس الإيطالي وميلان أمس الأحد في بطولة الدوري الإيطالي حدوث خلاف جديد بين ماوريسيو ساري مدرب اليوفي و البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

استبدال رونالدو في مباراة ميلان

وقام ماوريسيو ساري بإستبدال كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وميلان أمس في الدقيقة 55 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتفاجئ الجميع بقيام رونالدو بالخروج من أرضية الملعب مباشرة إلى غرف الملابس عقب استبداله دون أن يجلس على دكة البدلاء أو يصافح أحد من الفريق.

فرض عقوبة على رونالدو

ورد نادي يوفنتوس على أنباء احتمالية توقيع عقوبة على رونالدو بسبب تصرفاته أمس ومغادرته أرض الملعب عقب تبديله.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس لن يقوم بتغريم كريستيانو رونالدو بسبب ما بدر منه أمس.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.

موعد مباراة يوفنتوس القادمة

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي أتالانتا الإيطالي يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 
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