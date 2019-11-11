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الكنيسة القبطية تحتفل بذكري تجليس البابا شنودة الثالث

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:18 م
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تنصيب البابا شنودة الثالث
تنصيب البابا شنودة الثالث
حازم رفعت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بتذكار العام الثامن والأربعون، بمناسبة تجليس صاحب القداسة البابا الراحل شنودة الثالث علي كرسي مار مرقس ليكون البطريرك الـ 117 في بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويشار الي أن البابا الراحل شنودة الثالث، قد تم تجليسة في 14نوفمبر1971م - 5 هاتور1688ش، وفي قداس القرعة الهيكلية يوم 31 أكتوبر، حيث تم إختيار الطفل «أيمن» لتتم به القرعة الهيكلية، ووقعت القرعة على الأنبا شنودة، كما صدق رئيس الجمهورية علي قرار تعينه بطريركًا علي الكنيسة القبطية.

ولد البابا شنودة في 3 أغسطس 1923 م، بقرية سلام – أسيوط، بأسم نظير جيد، وإلتحق بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز1947. 

ترهب في دير السريان في 1871954 م، بإسم الراهب أنطونيوس السرياني، رُسِمَ راهبًا بإسم ( أنطونيوس السرياني) يوم السبت 18 يوليو 1954، وقد قال قداسته إنه وجد في الرهبنة حياة مليئة بالحرية والنقاء، ومن1956 إلى1962، عاش قداسته حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير مكرسًا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

رسم قسًا في 3181958 م، ثم عين سكرتيرًا في بداية عهد البابا كيرلس السادس، ثم سيم أسقفًًا عامًا للتعليم والمعاهد الدينية بإسم الأنبا شنوده في1962930م. 

وتنيح بسلام ( رحل) في يوم 8 برمهات 1728 للشهداء - 17 مارس 2012 للميلاد عن عمر يناهز 89 عامًا، ودفن جثمانه الطاهر في مدفن خاصة في دير الأنبا بيشوي ببرية شيهيت.
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الكلمات المفتاحية

بطريرك الكنيست الكرسي المرقسي البابا شنودة الثالث

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